Чайка - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Этот матч можно считать центральным в туре, ведь встречаются команды из верхней части таблицы, которых отделяет всего одно очко. В случае победы "Реал Фарма" сможет обойти своего конкурента и подняться на второе место. И это реально, ведь у одесситов трехматчевая победная серия.

Игра между "Чайкой" и "Реал Фармой" начнется в 12:00.