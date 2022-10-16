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Чайка - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интригующее противостояние в Киеве
Фото: Реал Фарма
Этот матч можно считать центральным в туре, ведь встречаются команды из верхней части таблицы, которых отделяет всего одно очко. В случае победы "Реал Фарма" сможет обойти своего конкурента и подняться на второе место. И это реально, ведь у одесситов трехматчевая победная серия.
Игра между "Чайкой" и "Реал Фармой" начнется в 12:00.
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