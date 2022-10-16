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Вторая лига. Голевая феерия в центральном матче тура

Вторая лига
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Центральный матч тура

Вторая лига. Голевая феерия в центральном матче тура

Фото: Реал Фарма

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче седьмого тура во Второй лиге встречались "Чайка" и "Реал Фарма". В случае победы одесситы могли подняться на второе место. Однако, у хозяев были свои планы на эту игру.

Подопечные Хомутова активно начали матч и на 14-й минуте открыли счет. Гуськов подал с углового, а Хохлов ударом головой отправил мяч в сетку. Через десять минут игроки "Чайки" забили второй раз. На этот раз Жикол прострелил со штрафного, а Луценко с нескольких метров пробил мимо Стародубца – 2:0. Сразу после этого матч был приостановлен из-за воздушной тревоги.

Все основные события в матче произошли во втором тайме. Через десять минут после перерыва команды забили три мяча на двоих. Забивали Гуськов, Барсуков и Вареник – 3:2. На 76-й минуте гости отыгрались. Андрей Вареник с острого угла пробил в верхний угол – 3:3. Очень эффектный забитый мяч от Андрея.

В итоге, матч завершился результативной ничьей - 3:3. Команды остались на своих позициях.

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"Чайка" - "Реал Фарма" 3:3

Голы: Хохлов (14), Луценко (24), Варенки (50, 76), Гуськов (51), Барсуков (56)


"Чайка": Алексей Майборода, Вадим Хохлов, Николай Вечурко, Александр Гуськов, Дмитрий Пуды, Олег Янковский, Антон Музыченко, Дмитрий Жикол, Игорь Луценко, Дмитрий Шакун, Алексей Литовченко

"Реал Фарма": Дмитрий Стародубец, Евгений Ратушняк, Алексей Колесников, Михаил Попов, Никита Игуменов, Сергей Платунов, Андрей Вареник, Сергей Барсуков, Никита Ладыка, Андрей Лиховидов

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка)
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