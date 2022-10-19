Вторая лига. Шанс реабилитироваться для Васта и Рубикона

Сегодня состоится перенесенный матч шестого тура Второй лиги, в котором встретятся "Васт" и "Рубикон". Игра пройдет на стадионе "Диназ" в Демидове.

VBET UA Вторая лига. 6-й тур

"Васт" (Николаев) - "Рубикон" (Киевская обл)

19.10.2022. 14:00. Демидов, "Диназ"

Игра шестого тура между "Вастом" и "Рубиконом" была перенесена из-за невозможности проводить матчи в Киевской области. Команды подходят к очному противостоянию не в наилучшем эмоциональном состоянии. "Васт" после двух пропущенных туров разгромно уступил "Хусту" (1:5), а "Рубикон" проиграл "Звягелю" (0:3). Скорее всего, на такую ​​невнятную игру николаевской команды повлияла длительная пауза. Это поражение отодвинуло "Васт" на седьмое место. Игра против "Рубикона" хорошая возможность реабилитироваться и улучшить турнирное положение, ведь подопечные Виктора Куряты также переживают не лучшие времена. Клуб существенно обновился и изменил свой вектор развития. На игру с дебютантом Второй лиги "Рубикон" едва собрал 14 исполнителей. Рассчитывать на зрелищный футбол не стоит, но будет много борьбы, ведь соперникам некуда отступать. Каждая из команд будет играть победу.