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Васт - Рубикон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Перенесенный матч шестого тура Второй лиги

Васт - Рубикон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: фейсбук ФК Рубікон

UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче шестого тура Второй лиги встретятся "Васт" и "Рубикон". С турнирной точки зрения важность этого матча сложно переоценить, ведь команды находятся в нижней части таблицы. Эта типичная игра за шесть очков.

Игра между "Вастом" и "Рубиконом" начнется в 14:00.

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В статье: Рубикон (Киев) Васт (Николаев)
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