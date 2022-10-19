Васт - Рубикон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В перенесенном матче шестого тура Второй лиги встретятся "Васт" и "Рубикон". С турнирной точки зрения важность этого матча сложно переоценить, ведь команды находятся в нижней части таблицы. Эта типичная игра за шесть очков.

Игра между "Вастом" и "Рубиконом" начнется в 14:00.