Вторая лига
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Васт - Рубикон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Перенесенный матч шестого тура Второй лиги
Фото: фейсбук ФК Рубікон
В перенесенном матче шестого тура Второй лиги встретятся "Васт" и "Рубикон". С турнирной точки зрения важность этого матча сложно переоценить, ведь команды находятся в нижней части таблицы. Эта типичная игра за шесть очков.
Игра между "Вастом" и "Рубиконом" начнется в 14:00.
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