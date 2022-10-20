Вторая лига. Матч тура в Новограде-Волынском, возвращение лидера после вынужденной паузы

В пятницу двумя матчами стартует восьмой тур в VBET UA Вторая лига. Отмечаем противостояние в Новограде-Волынском, где встретятся шестая и пятая команда чемпионата.

"Звягель" (Новоград-Волынский) - "Хуст"

21.10.2022. 13:00. Новоград-Волынский. "Авангард"

Противостояние в Новограде-Волынском можно считать центральным в туре, ведь встречаются шестая и пятая команда чемпионата, которых отделяет всего один зачетный пункт. Соперники подходят к матчу после уверенных побед в прошлом туре. Нас ожидает интересный матч команд, которые большое внимание уделяют игре в атаке. На обоих "Звягель" и "Хуст" забили 25 голов. Смогут ли продолжить свою голевую серию Василий Луцив и Артур Ващишин, которые в прошлом туре отличились покером и хет-триком?

"Кремень-2" (Кременчуг) - "Реал Фарма" (Одесса)

21.10.2022. 12:00. Кременчуг. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева"

Одесситы хоть и прервали серию из трех побед, но продемонстрировали свой характер. В прошлом туре игроки "Реал Фармы" вырвали ничью в игре с "Чайкой" (3:3). Тем не менее, игра во время стандартных положений вызвала немало вопросов, ведь два мяча подопечные Кулиша пропустили именно со стандартов. Отметим дубль 25-летнего хавбека Андрея Вареника. К тому же, Андрей принял непосредственное участие во всех ключевых моментах. Что касается "Кременя-2", то молодежь Юрия Кулиша хоть и не радует результатами, но оставляет приятные впечатления своей игрой. Команде не хватает опыта и стабильности, но моментами играют неплохо. Особо стоит отметить голкипера Ивана Музычко, который спасает своих партнеров от больших проблем. Фаворитами матча являются гости, но надеяться на разгром не стоит.

"Нива" (Бузовая) - "Рубикон" (Киевская обл)

22.10.2022. 13:00. Буча. "Юбилейный"

Игра в Буче станет настоящим испытанием для обновленного "Рубикона", который результатами и игрой в нынешнем чемпионате не может похвастаться. Рассчитывать на положительный результат в матче против безоговорочного лидера группы подопечным Виктора Куряты очень сложно. Если откровенно, то это почти невозможно. Сможет ли "Рубикон" не опозориться как в игре с "Реал Фармой"? Наверное, это ключевой вопрос этого матча. Похоже, что остановить бузовскую "Ниву" сейчас никто не сможет. Напомним, что прошлый тур "Нива" пропускала.

"Нива" (Винница) - "Металлург-2" (Запорожье)

22.10.2022. 13:00. Винница. "Центральный городской стадион"

Винницкая "Нива" в прошлых двух турах неприятно удивила качеством игры. Подопечные Остапенко без шансов уступили бузовской "Ниве", а на прошлой неделе минимально обыграли "Кремень-2". Спас "Ниву" от очередной потери очков играющий президент Артур Загорулько. Противостояние с последней командой Второй лиги – шанс достичь прогресса в игре, а также обрести уверенность в собственных силах. Напомним, что"Металлург" остается единственной командой во Второй лиге, которая еще не побеждала.

"Васт" (Николаев) - "Чайка" (Петропавловская-Борщаговка)

24.10.2022. Демидов. "Диназ"

"Васт" подходит к матчу со второй командой чемпионата после победы над "Рубиконом" (5:1) в перенесенном матче шестого тура. Подопечные Дмитрия Назаренко прервали серию из трех поражений подряд. Матч против "Чайки" обещает быть очень непростым, ведь номинальные гости проявили себя с лучшей стороны в прошлом туре, особенно это касается игры в атаке. Нас ожидает боевая игра, в которой фаворитами являются именно "Чайка".