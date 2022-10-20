Вторая лига. Васт громит Рубикон и прерывает серию из трех поражений

В перенесенном матче шестого тура Второй лиги встречались "Васт" и "Рубикон". С турнирной точки зрения, важность этого матча сложно переоценить, ведь команды находятся в нижней части таблицы. Это была типичная игра за шесть очков. Матч должен был состояться еще вчера, но из-за длительной воздушной тревоги его перенесли на сегодняшний день. "Васт" на прошлой неделе разгромно уступил "Хусту" (1:5), а "Рубикон" без шансов уступил "Звягелю" - 0:3. К тому же, клуб из Киевской области насобирал на игру всего 15 игроков.

Хозяева активно начали игру и уже на седьмой минуте открыли счет. Николай Стеценко оказался первым на мяче и расстрелял ворота Пацкана – 1:0. В первом тайме было много борьбы, но мало конструктива. Частые нарушения существенно сбивали темп матча.

В конце первого тайма николаевцы увеличили свое преимущество. Крамаренко реализовал выход один на один – 2:0.

На 55-й минуте счет стал разгромным. После подачи со штрафного отличился Шкиндер – 3:0. Однако, оставить свои ворота "сухими" хозяева не смогли. После розыгрыша стандарта отличился Рудольф Сухомлинов – 3:1. Подопечные Куряты забивают впервые с 19 сентября.

Уже через шесть минут отличился Дмитрий Гуменяк - 4:1. До завершения матча хозяева смогли забить еще. После подачи с углового Стеценко забил в пустые ворота. Таким образом, игра завершается победой Васта – 5:1. Подопечные Назаренко прерывают серию из трех поражений подряд

VBET UA Второй. 6-й тур

"Васт" - "Рубикон" 5:1

Голы: Стеценко (7, 76), Крамаренко (43), Шкиндер (55), Гуменяк (71) - Сухомлинов (65)

Удаление: Чернов (87)

"Васт" (стартовый состав): Валерий Восконян, Артем Бабенко, Владислав Шкиндер, Андрей Шмат, Андрей Боровский, Денис Борзов, Олег Крамаренко, Дмитрий Сартина, Алексей Тищенко, Евгений Витенко, Николай Стеценко

"Рубикон" (стартовый состав): Евгений Пацкан, Антон Калайтан, Илья Коваленко, Виктор Сахнюк, Никита Исадченко, Рудольф Сухомлинов, Илья Чернов, Артем Уманец, Антон Рафальский, Дмитрий Бороденко, Леон Гладковский