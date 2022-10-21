Кремень-2 - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Кремень-2" в нынешнем сезоне набирает зачетные пункты только дома. Однако, против одесситов молодежи Юрия Чумака будет очень непросто. Смогут ли хозяева не проиграть? К тому же, самую разгромную свою победу "Реал Фарма" одержала именно в гостях (7:0 над "Рубиконом").

Напомним, что игра начнется в 12:00.