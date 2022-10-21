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Кремень-2 - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Стартовый матч восьмого тура Второй лиги

Кремень-2 - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: фейсбук Кремінь-2

UA-Футбол
Новина українською

"Кремень-2" в нынешнем сезоне набирает зачетные пункты только дома. Однако, против одесситов молодежи Юрия Чумака будет очень непросто. Смогут ли хозяева не проиграть? К тому же, самую разгромную свою победу "Реал Фарма" одержала именно в гостях (7:0 над "Рубиконом").

Напомним, что игра начнется в 12:00.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Кремень-2 (Кременчуг)
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