Вторая лига
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Кремень-2 - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовый матч восьмого тура Второй лиги
Фото: фейсбук Кремінь-2
"Кремень-2" в нынешнем сезоне набирает зачетные пункты только дома. Однако, против одесситов молодежи Юрия Чумака будет очень непросто. Смогут ли хозяева не проиграть? К тому же, самую разгромную свою победу "Реал Фарма" одержала именно в гостях (7:0 над "Рубиконом").
Напомним, что игра начнется в 12:00.
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