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Звягель - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
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Центральный матч тура

Звягель - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче восьмого тура Второй лиги встретятся "Звягель" и "Хуст". Команды отделяет всего одно очко, поэтому о важности результата и говорить нечего. Отметим, что гостям в сегодняшнем матче не поможет Богдан Павлыч, который в прошлом туре получил красную карточку.

Игра между "Звягелем" и "Хустом" начнется в 13:00.

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В статье: Звягель (Новоград-Волынский) ФК Хуст
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