Звягель - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция

В центральном матче восьмого тура Второй лиги встретятся "Звягель" и "Хуст". Команды отделяет всего одно очко, поэтому о важности результата и говорить нечего. Отметим, что гостям в сегодняшнем матче не поможет Богдан Павлыч, который в прошлом туре получил красную карточку.

Игра между "Звягелем" и "Хустом" начнется в 13:00.