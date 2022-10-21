Вторая лига
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Звягель - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральный матч тура
Фото: ФК Звягель
В центральном матче восьмого тура Второй лиги встретятся "Звягель" и "Хуст". Команды отделяет всего одно очко, поэтому о важности результата и говорить нечего. Отметим, что гостям в сегодняшнем матче не поможет Богдан Павлыч, который в прошлом туре получил красную карточку.
Игра между "Звягелем" и "Хустом" начнется в 13:00.
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