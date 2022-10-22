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Вторая лига. Винницкая Нива обыгрывает Металлург-2

Вторая лига
(1 голосов)

Важная победа "Нивы"

Вторая лига. Винницкая Нива обыгрывает Металлург-2

Фото: ФК Нива Вінниця

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В единственном субботнем матче Второй лиги встречались винницкая "Нива" и "Металлург-2". В случае победы "Нива" могла существенно улучшить свое турнирное положение. Напомним, что запорожцы набрали пока всего один зачетный пункт.

В первой половине встречи подтвердить свой статус фаворитов хозяева не смогли. На перерыв команды ушли без голов. От винничан все же ожидали большего.

Во втором тайме игроки "Нивы" все же смогли прибавить и добились важной победы. За четыре минуты хозяева решили судьбу противостояния. Забивали Кольцов и Загорулько. Играющий капитан "Нивы" отличился во втором туре подряд. В итоге, матч завершился победой "Нивы" - 2:0. Винничане поднимаются на третье место.

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"Нива" (Винница) - "Металлург-2" (Запорожье) 2:0

Голы: Кольцов (67), Загорулько (71)

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В статье: Нива (Винница) Металлург-2 (Запорожье)
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