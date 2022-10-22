Вторая лига. Винницкая Нива обыгрывает Металлург-2

В единственном субботнем матче Второй лиги встречались винницкая "Нива" и "Металлург-2". В случае победы "Нива" могла существенно улучшить свое турнирное положение. Напомним, что запорожцы набрали пока всего один зачетный пункт.

В первой половине встречи подтвердить свой статус фаворитов хозяева не смогли. На перерыв команды ушли без голов. От винничан все же ожидали большего.

Во втором тайме игроки "Нивы" все же смогли прибавить и добились важной победы. За четыре минуты хозяева решили судьбу противостояния. Забивали Кольцов и Загорулько. Играющий капитан "Нивы" отличился во втором туре подряд. В итоге, матч завершился победой "Нивы" - 2:0. Винничане поднимаются на третье место.

VBET UA Вторая лига 8-й тур

"Нива" (Винница) - "Металлург-2" (Запорожье) 2:0

Голы: Кольцов (67), Загорулько (71)