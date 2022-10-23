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Нива Бузовая - Рубикон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Областное дерби в Буче
Фото: ФК Нива Бузова
В Буче лидер Второй лиги будет принимать аутсайдера. Похоже, что интриги в этом матче нет. Сможет ли "Рубикон" закончить игру с приличным счетом? Наверное, именно этот вопрос главный. Отметим, что вратарь бузовчан Александр Литвиненко не пропускает уже 327 минут.
Игра между "Нивой" и "Рубиконом" начнется в 13:00.
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