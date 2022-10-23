Вторая лига. Нива Бузова громит Рубикон

В Буче лидер Второй лиги принимал аутсайдера. Отметим, что вратарь бузовчан Александр Литвиненко до этого матча не пропускал уже 327 минут.

Интриги в нашем матче не было. Коллектив из Бузовой не оставил ни одного шанса команде, которая все еще не может себя найти. Еще до перерыва игроки "Нивы" забили дважды. Отмечались Сомов и Скепский.

Во второй половине встречи избиение подопечных Куряты продолжилось. Забивали Сомов, Головатенко и Семенец. В итоге игра завершилась победой "Нивы" - 5:0. Таким образом, Александр Литвиненко продлил свою серию без пропущенных мячей.

VBET UA Вторая лига. 8-й тур

"Нива" (Бузовая) - "Рубикон" 5:0

Голы: Сомов (33, 46), Скепский (27), Головатенко (78), Семенец (78)