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Вторая лига. Нива Бузова громит Рубикон
Лидера Второй лиги не остановить
Фото: ФК Нива Бузова
В Буче лидер Второй лиги принимал аутсайдера. Отметим, что вратарь бузовчан Александр Литвиненко до этого матча не пропускал уже 327 минут.
Интриги в нашем матче не было. Коллектив из Бузовой не оставил ни одного шанса команде, которая все еще не может себя найти. Еще до перерыва игроки "Нивы" забили дважды. Отмечались Сомов и Скепский.
Во второй половине встречи избиение подопечных Куряты продолжилось. Забивали Сомов, Головатенко и Семенец. В итоге игра завершилась победой "Нивы" - 5:0. Таким образом, Александр Литвиненко продлил свою серию без пропущенных мячей.
VBET UA Вторая лига. 8-й тур
"Нива" (Бузовая) - "Рубикон" 5:0
Голы: Сомов (33, 46), Скепский (27), Головатенко (78), Семенец (78)
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