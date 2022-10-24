Васт - Чайка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Восьмой тур Второй лиги завершится игрой в Демидове, где "Васт" будет принимать "Чайку". Николаевский коллектив на неделе разгромил "Рубикон" (5:1). Смогут ли подопечные Назаренко восстановиться к матчу с пятой командой чемпионата, ведь свою прошлую игру "Васт" проводил в четверг?

Матч между "Вастом" и "Чайкой" начнется в 12:00.