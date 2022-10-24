Вторая лига
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Васт - Чайка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Заключительный матч восьмого тура Второй лиги
Фото: ФК Васт
Восьмой тур Второй лиги завершится игрой в Демидове, где "Васт" будет принимать "Чайку". Николаевский коллектив на неделе разгромил "Рубикон" (5:1). Смогут ли подопечные Назаренко восстановиться к матчу с пятой командой чемпионата, ведь свою прошлую игру "Васт" проводил в четверг?
Матч между "Вастом" и "Чайкой" начнется в 12:00.
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