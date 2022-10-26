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Вторая лига. Реал Фарма и Звягель матчем в Одессе открывают второй круг

Вторая лига
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Стартовый матч второго круга

Вторая лига. Реал Фарма и Звягель матчем в Одессе открывают второй круг

Фото: Реал Фарма

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Одессе сыграют стартовый матч второго круга Второй лиги. Для "Звягеля" эта игра станет настоящей проверкой, ведь одесситы сейчас находятся в хорошем игровом тонусе. Сможет ли дебютант Второй лиги испортить настроение старожилам?

"Реал Фарма" - "Звягель"

26.10.2022. 13:00. Одесса. "Иван"

Матчи десятого тура Второй лиги согласно календарю будут сыграны в начале ноября, однако противостояние "Реал Фармы" и "Звягеля" вынесли на конец октября. Одесситы опережают дебютанта Второй лиги на три очка, но в случае победы "Звягель" сможет выйти даже на третье место. Обе команды пока выступают удачно. "Реал Фарма" за шесть матчей ни одного не проиграла: четыре победы и две ничьи. "Звягель" за три игры набрал семь очков. Коллектив из Новограда-Волынского должен быть доволен своими результатами. На минувшей неделе "Звягель" на последних секундах потерял победу в игре с "Хустом" (1:1).

Отметим, что дебютанты Второй лиги должны приодалеть наиболее дальный для себя выезд в нынешнем сезоне – 595 км. Насколько этот сложный путь скажется на команде?

Напомним, что это будет дебютная встреча команд, ведь игру первого круга перенесли.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Звягель (Новоград-Волынский)
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