Реал Фарма - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

В стартовом матче десятого тура Второй лиги встретятся "Реал Фарма" и "Звягель". В случае победы "Звягель" сможет догнать одесситов, однако и подопечные Кулиша, если наберут три очка, поднимутся на второе место. Обе команды находятся в хорошей форме, поэтому стоит ждать интересного футбола.

Матч между "Реал Фармой" и "Звягелем" начнется в 13:00.