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Реал Фарма - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Интригующее противостояние в Одессе

Реал Фарма - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Реал Фарма

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче десятого тура Второй лиги встретятся "Реал Фарма" и "Звягель". В случае победы "Звягель" сможет догнать одесситов, однако и подопечные Кулиша, если наберут три очка, поднимутся на второе место. Обе команды находятся в хорошей форме, поэтому стоит ждать интересного футбола.

Матч между "Реал Фармой" и "Звягелем" начнется в 13:00.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Звягель (Новоград-Волынский)
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