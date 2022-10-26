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Реал Фарма - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция
Интригующее противостояние в Одессе
Фото: Реал Фарма
В стартовом матче десятого тура Второй лиги встретятся "Реал Фарма" и "Звягель". В случае победы "Звягель" сможет догнать одесситов, однако и подопечные Кулиша, если наберут три очка, поднимутся на второе место. Обе команды находятся в хорошей форме, поэтому стоит ждать интересного футбола.
Матч между "Реал Фармой" и "Звягелем" начнется в 13:00.
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