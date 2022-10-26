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Вторая лига. Реал Фарма на последних минутах вырывает победу над Звягелем
Драматическая развязка матча
Фото: Реал Фарма
В матче десятого тура Второй лиги встречались "Реал Фарма" и "Звягель". Для команд это было дебютное очное противостояние, ведь игра первого круга была перенесена.
Ожидалось, что противостояние порадует забитыми мячами, но давление результата сказалось на игре команд. Равная игра должна завершиться нулевой ничьей, однако на последних минуте одесситы вырвали победу. Тимошевский навесил, а Барсуков головой пробил в верхний угол. Мяч от перекладины залетел в ворота – 1:0.
Обидно за гостей, ведь они никак не заслуживали поражения. Однако, результат на табло. В итоге, "Реал Фарма" набирает важные три очка и выходит на второе место.
VBET UA Вторая лига. 10-й тур
"Реал Фарма" - "Звягель" 1:0
Голы: Барсуков (90+1)
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