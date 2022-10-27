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Вторая лига. Металлург-2 принимает Васт в Киеве
Еще одна игра десятого тура
Фото: ФК Металлург-2
В матче десятого тура Второй лиги встретятся "Металлург-2" и "Васт". Игра пройдет в Киеве, на стадионе "Левый берег".
VBET UA Вторая лига. 10-й тур
"Металлург-2" (Запорожье) - "Васт" (Николаев)
27.10.2022. 12:00. Киев. "Левый берег"
Запорожцы вынуждены были переехать в Киев из прифронтового города. "Металлург-2" – главный аутсайдер чемпионата, который в нынешнем сезоне еще не побеждал. Молодым ребятам Вячеслава Тропина пока не хватает стабильности и класса. Моментами команда смотрится неплохо, но и провальных отрезков хватает. "Васт" в прошлом туре минимально уступил "Чайке" (1:2), но подопечные Назаренко произвели приятные впечатления. Николаевцы стараются всегда играть агрессивно впереди. Такой стиль не может не нравиться. Ахиллесовой пятой обоих коллективов является игра в защите. На двоих команды пропустили 29 мячей. Учитывая это, мы можем ожидать результативного футбола. Фаворитом противостояния являются николаевцы. Однако, запорожцы способны дать бой и создать проблемы "Васту".
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