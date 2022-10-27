Вторая лига. Металлург-2 принимает Васт в Киеве

В матче десятого тура Второй лиги встретятся "Металлург-2" и "Васт". Игра пройдет в Киеве, на стадионе "Левый берег".

VBET UA Вторая лига. 10-й тур

"Металлург-2" (Запорожье) - "Васт" (Николаев)

27.10.2022. 12:00. Киев. "Левый берег"

Запорожцы вынуждены были переехать в Киев из прифронтового города. "Металлург-2" – главный аутсайдер чемпионата, который в нынешнем сезоне еще не побеждал. Молодым ребятам Вячеслава Тропина пока не хватает стабильности и класса. Моментами команда смотрится неплохо, но и провальных отрезков хватает. "Васт" в прошлом туре минимально уступил "Чайке" (1:2), но подопечные Назаренко произвели приятные впечатления. Николаевцы стараются всегда играть агрессивно впереди. Такой стиль не может не нравиться. Ахиллесовой пятой обоих коллективов является игра в защите. На двоих команды пропустили 29 мячей. Учитывая это, мы можем ожидать результативного футбола. Фаворитом противостояния являются николаевцы. Однако, запорожцы способны дать бой и создать проблемы "Васту".