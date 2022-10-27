Вторая лига
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Металлург-2 - Васт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Перенесенный матч пятого тура
Фото: ФК Металург
В перенесенном матче пятого тура Второй лиги встретятся команды из нижней части таблицы, которые базируются в Киевские области. "Васт" в гостевых матчах очков еще не набирал, но противостояние с "Металлургом-2" - отличная возможность исправить эту статистику. К тому же , запорожцы не выиграют шесть матчей подряд.
Игра между "Металлургом-2" и "Вастом" начнется в 12:00.
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