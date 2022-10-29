  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
(1 голосов)

Сегодня во Второй лиге сыграют два матча

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською

В субботу двумя матчами стартует девятый тур во Второй лиге. Центральный матч тура состоится в Хусте, где местная команда примет лидера чемпионата. Винницкая "Нива" примет одного из аутсайдеров текущего сезона - киевский "Рубикон".

VBET UA Вторая лига. 9-й тур

"Нива" (Винница) - "Рубикон" (Киевская обл)

29.10.2022. 13:00. Винница. "Центральный городской стадион"

VBET UA Вторая лига. 9-й тур

"Хуст" - Нива (Бузовая)

29.10.2022. 13:00. Хуст. "Карпаты"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Винница) Рубикон (Киев) Нива (Бузовая) ФК Хуст
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде