Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Сегодня во Второй лиге сыграют два матча
Фото: ФК Нива Вінниця
В субботу двумя матчами стартует девятый тур во Второй лиге. Центральный матч тура состоится в Хусте, где местная команда примет лидера чемпионата. Винницкая "Нива" примет одного из аутсайдеров текущего сезона - киевский "Рубикон".
VBET UA Вторая лига. 9-й тур
"Нива" (Винница) - "Рубикон" (Киевская обл)
29.10.2022. 13:00. Винница. "Центральный городской стадион"
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"Хуст" - Нива (Бузовая)
29.10.2022. 13:00. Хуст. "Карпаты"
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