Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

В субботу двумя матчами стартует девятый тур во Второй лиге. Центральный матч тура состоится в Хусте, где местная команда примет лидера чемпионата. Винницкая "Нива" примет одного из аутсайдеров текущего сезона - киевский "Рубикон".

VBET UA Вторая лига. 9-й тур

"Нива" (Винница) - "Рубикон" (Киевская обл)

29.10.2022. 13:00. Винница. "Центральный городской стадион"

VBET UA Вторая лига. 9-й тур

"Хуст" - Нива (Бузовая)

29.10.2022. 13:00. Хуст. "Карпаты"