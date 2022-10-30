Чайка - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

В Киеве третья команда чемпионата будет принимать шестую. Соперников отделяет всего один зачетный пункт. "Звягель" сейчас играет нестабильно, но это не значит, что хозяевам сегодня будет легко. В случае победы гости могут значительно улучшить свое турнирное положение.

Игра между "Чайкой" и "Звягелем" начнет в 14:00.