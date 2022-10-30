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Чайка - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
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Единственный матч воскресенья во Второй лиге

Чайка - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ПФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

В Киеве третья команда чемпионата будет принимать шестую. Соперников отделяет всего один зачетный пункт. "Звягель" сейчас играет нестабильно, но это не значит, что хозяевам сегодня будет легко. В случае победы гости могут значительно улучшить свое турнирное положение.

Игра между "Чайкой" и "Звягелем" начнет в 14:00.

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Звягель (Новоград-Волынский)
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