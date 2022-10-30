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Чайка - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция
Единственный матч воскресенья во Второй лиге
Фото: ПФК Звягель
В Киеве третья команда чемпионата будет принимать шестую. Соперников отделяет всего один зачетный пункт. "Звягель" сейчас играет нестабильно, но это не значит, что хозяевам сегодня будет легко. В случае победы гости могут значительно улучшить свое турнирное положение.
Игра между "Чайкой" и "Звягелем" начнет в 14:00.
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