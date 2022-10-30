  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Чайка с курьезным голом Гуськова переигрывает Звягель
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Чайка с курьезным голом Гуськова переигрывает Звягель

Вторая лига
(1 голосов)

Уверенная победа "Чайки"

Вторая лига. Чайка с курьезным голом Гуськова переигрывает Звягель

Фото: ПФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На стадионе "Левый берег" сыграли единственный воскресный матч во Второй лиге. "Чайка" принимала новичка дивизиона "Звягель", который в нынешнем сезоне стабильностью не выделялся.

Подопечные Дениса Хомутова подтвердили свой статус фаворита противостояния. Еще до перерыва игроки "Чайки" сняли все вопросы о победителе матча. На 22-й минуте Денис Ндукве на скорости ворвался в штрафную, а его сбил Андрей Омелянюк. Одиннадцатиметровый реализовал Дмитрий Пуди – 1:0. На 31-й минуте Александр Гуськов навесил, а Омелянюк неуверенно сыграл на выходе и мяч залетел в ворота – 2:0. Забитый хотя бы раз гости не смогли. А у хозяев была еще возможность отличиться, однако в этот раз Пуди с пенальти пробил выше ворот.

В итоге, матч завершился победой "Чайки" - 2:0. Таким образом, "Чайка" снова возвращается на второе место.

VBET UA Вторая лига. 9-й тур

"Чайка" - "Звягель"

Голы: Пуди (23, пен), Гуськов (31)

Нереализованный пенальти: Пуди (72)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Звягель (Новоград-Волынский)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде