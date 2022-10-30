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Вторая лига. Чайка с курьезным голом Гуськова переигрывает Звягель
Уверенная победа "Чайки"
Фото: ПФК Звягель
На стадионе "Левый берег" сыграли единственный воскресный матч во Второй лиге. "Чайка" принимала новичка дивизиона "Звягель", который в нынешнем сезоне стабильностью не выделялся.
Подопечные Дениса Хомутова подтвердили свой статус фаворита противостояния. Еще до перерыва игроки "Чайки" сняли все вопросы о победителе матча. На 22-й минуте Денис Ндукве на скорости ворвался в штрафную, а его сбил Андрей Омелянюк. Одиннадцатиметровый реализовал Дмитрий Пуди – 1:0. На 31-й минуте Александр Гуськов навесил, а Омелянюк неуверенно сыграл на выходе и мяч залетел в ворота – 2:0. Забитый хотя бы раз гости не смогли. А у хозяев была еще возможность отличиться, однако в этот раз Пуди с пенальти пробил выше ворот.
В итоге, матч завершился победой "Чайки" - 2:0. Таким образом, "Чайка" снова возвращается на второе место.
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"Чайка" - "Звягель"
Голы: Пуди (23, пен), Гуськов (31)
Нереализованный пенальти: Пуди (72)
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