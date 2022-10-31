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Реал Фарма-Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Интересное противостояние в Одессе

Реал Фарма-Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Реал Фарма

UA-Футбол
Новина українською

На одесском стадионе "Иван" местная "Реал Фарма" будет принимать "Васт", который на прошлой неделе упустил победу в игре с аутсайдером Второй лиги запорожским "Металлургом". Одесситы на последней минуте вырвал победу над "Звягелем". Смогут ли николаевцы сдержать молодого нападающего Сергей Барсукова, который забивает уже в трех матчах подряд.

Игра между "Реал Фармой" и "Вастом" начнется в 12:00.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Васт (Николаев)
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