Реал Фарма-Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На одесском стадионе "Иван" местная "Реал Фарма" будет принимать "Васт", который на прошлой неделе упустил победу в игре с аутсайдером Второй лиги запорожским "Металлургом". Одесситы на последней минуте вырвал победу над "Звягелем". Смогут ли николаевцы сдержать молодого нападающего Сергей Барсукова, который забивает уже в трех матчах подряд.

Игра между "Реал Фармой" и "Вастом" начнется в 12:00.