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Реал Фарма-Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интересное противостояние в Одессе
Фото: ФК Реал Фарма
На одесском стадионе "Иван" местная "Реал Фарма" будет принимать "Васт", который на прошлой неделе упустил победу в игре с аутсайдером Второй лиги запорожским "Металлургом". Одесситы на последней минуте вырвал победу над "Звягелем". Смогут ли николаевцы сдержать молодого нападающего Сергей Барсукова, который забивает уже в трех матчах подряд.
Игра между "Реал Фармой" и "Вастом" начнется в 12:00.
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