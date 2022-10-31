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Вторая лига. Фарма сильнее Васта, у Металлурга дубль лучше Кремня
Последние матчи 9 тура
Фото: ФК Реал Фарма / Автор невідомий
В понедельник во Второй лиге состоялись два матча 9 тура, закрывавшие программу игрового дня. В одном из матчей нас ожидала битва Одессы против Николаева, в другом – дуэль резервных команд клубов Первой лиги.
На юге страны "Реал Фарма" оказался сильнее "Васта". Ключевым эпизодом игры стал шикарный гол Колесникова в первом тайме, а точку поставили сами николаевцы своими ногами. Для "фармацевтов" это третья победа подряд, позволяющая им сохранить за собой фантастическую (как для клуба) вторую строчку в таблице.
"Металлург-2" и "Кремень-2" встречались в Киеве. Запорожцы выиграли впервые в сезоне с аналогичным одесскому матчу счетом 2:0. Номинальные хозяева открыли счет с пенальти (нарушение, за которое оно было назначено, не попало в трансляцию). Точку после перерыва поставил Златьев – четвертое результативное действие 20-летнего нападающего в текущем сезоне.
"Реал Фарма" - "Васт" 2:0
Голы: Колесников 18 – Штырбу 87 (авт.)
"Металлург-2" - "Кремень-2" 2:0
Голы: Хусин 12 (пен.), Златьев 64
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива Бузовая
|8
|8
|0
|0
|20-2
|+18
|24
|2
|Реал Фарма
|9
|6
|2
|1
|21-7
|+14
|20
|3
|Чайка
|9
|5
|3
|1
|16-9
|+7
|18
|4
|Нива Винница
|9
|5
|2
|2
|14-8
|+6
|17
|5
|ФК Хуст
|9
|3
|3
|3
|14-9
|+5
|12
|6
|Звягель
|9
|3
|2
|4
|13-10
|+3
|11
|7
|Васт
|9
|2
|2
|5
|16-18
|-2
|8
|8
|Металлург-2
|8
|1
|2
|5
|10-17
|-7
|5
|9
|Кремень-2
|9
|1
|1
|7
|4-21
|-17
|4
|10
|Рубикон
|9
|1
|1
|7
|6-33
|-27
|4
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