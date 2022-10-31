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Вторая лига. Фарма сильнее Васта, у Металлурга дубль лучше Кремня

Вторая лига
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Последние матчи 9 тура

Вторая лига. Фарма сильнее Васта, у Металлурга дубль лучше Кремня

Фото: ФК Реал Фарма / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник во Второй лиге состоялись два матча 9 тура, закрывавшие программу игрового дня. В одном из матчей нас ожидала битва Одессы против Николаева, в другом – дуэль резервных команд клубов Первой лиги.

На юге страны "Реал Фарма" оказался сильнее "Васта". Ключевым эпизодом игры стал шикарный гол Колесникова в первом тайме, а точку поставили сами николаевцы своими ногами. Для "фармацевтов" это третья победа подряд, позволяющая им сохранить за собой фантастическую (как для клуба) вторую строчку в таблице.

"Металлург-2" и "Кремень-2" встречались в Киеве. Запорожцы выиграли впервые в сезоне с аналогичным одесскому матчу счетом 2:0. Номинальные хозяева открыли счет с пенальти (нарушение, за которое оно было назначено, не попало в трансляцию). Точку после перерыва поставил Златьев – четвертое результативное действие 20-летнего нападающего в текущем сезоне.

"Реал Фарма" - "Васт" 2:0
Голы: Колесников 18 – Штырбу 87 (авт.)

"Металлург-2" - "Кремень-2" 2:0
Голы: Хусин 12 (пен.), Златьев 64

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива Бузовая 8 8 0 0 20-2 +18 24
2 Реал Фарма 9 6 2 1 21-7 +14 20
3 Чайка 9 5 3 1 16-9 +7 18
4 Нива Винница 9 5 2 2 14-8 +6 17
5 ФК Хуст 9 3 3 3 14-9 +5 12
6 Звягель 9 3 2 4 13-10 +3 11
7 Васт 9 2 2 5 16-18 -2 8
8 Металлург-2 8 1 2 5 10-17 -7 5
9 Кремень-2 9 1 1 7 4-21 -17 4
10 Рубикон 9 1 1 7 6-33 -27 4
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В статье: Реал Фарма (Одесса) Васт (Николаев) Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
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