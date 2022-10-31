Вторая лига. Фарма сильнее Васта, у Металлурга дубль лучше Кремня

В понедельник во Второй лиге состоялись два матча 9 тура, закрывавшие программу игрового дня. В одном из матчей нас ожидала битва Одессы против Николаева, в другом – дуэль резервных команд клубов Первой лиги.

На юге страны "Реал Фарма" оказался сильнее "Васта". Ключевым эпизодом игры стал шикарный гол Колесникова в первом тайме, а точку поставили сами николаевцы своими ногами. Для "фармацевтов" это третья победа подряд, позволяющая им сохранить за собой фантастическую (как для клуба) вторую строчку в таблице.

"Металлург-2" и "Кремень-2" встречались в Киеве. Запорожцы выиграли впервые в сезоне с аналогичным одесскому матчу счетом 2:0. Номинальные хозяева открыли счет с пенальти (нарушение, за которое оно было назначено, не попало в трансляцию). Точку после перерыва поставил Златьев – четвертое результативное действие 20-летнего нападающего в текущем сезоне.

"Реал Фарма" - "Васт" 2:0

Голы: Колесников 18 – Штырбу 87 (авт.)

"Металлург-2" - "Кремень-2" 2:0

Голы: Хусин 12 (пен.), Златьев 64