Вторая лига. Центральный матч тура в Киеве, интригующее противостояние в Хусте

В субботу двумя матчами стартует десятый тур во Второй лиге. Напомним, что противостояние между "Реал Фармой" и "Звягелем" было сыграно 26 октября и завершилось минимальной победой одесситов (1:0).

"Чайка" (Петропавлисская-Борщаговка) - "Нива" (Бузовая)

05.11.2022. 13:30. Киев. "Левый берег"

В центральном матче тура третья команда чемпионата будет принимать безоговорочного лидера. Коллектив из Бузовой поражает своими результатами и игрой. "Нива" забила уже 20 голов, а пропустила всего два. Вратарь бузовчан Александр Литвиненко не пропускает уже 507 минут. В прошлом туре "Хуст" дал настоящий бой первой команде Второй лиге. Однако, гол Тарана после углового помог "Ниве" победить. Кстати, Анатолий Таран сейчас является наиболее результативным защитником Второй лиги – три гола и один ассист. Противостояние с "Чайкой" не предполагает легкой прогулки, ведь подопечные Дениса Хомутова не проиграют восемь игр подряд: пять побед и три ничьих. Смогут ли хозяева впервые в сезоне отобрать очки у "Нивы"?

"Хуст" - "Нива" (Винница)

05.11.2022. 14:00. Хуст. "Карпаты"

Интересное противостояние нас ожидает в Хусте, где пятая команда будет принимать четвертую. "Хуст" в прошлом туре подтвердил статус амбициозного дебютанта. Подопечные Владимира Цыткина дали достойный бой лидеру Второй лиги. В этом матче было заметно, что для коллектива из Закарпатья нет авторитетов, ведь они с первых минут играли смело. "Нива" постепенно прогрессирует от тура к туру. Три победы подряд позволили винничанам улучшить свое турнирное положение. Главной задачей защитников "Хуста" будет сдержать играющего президента "Нивы" Артура Загорулько, который в трех предыдущих играх забил четыре гола.

"Рубикон" (Киевская обл) - "Металлург-2" (Запорожье)

06.11.2022. 13:00. Киев. "ОФК им. И. Поддубного"

Запорожцы подходят к игре после первой победы в сезоне. Подопечные Вячеслава Тропина в понедельник обыграли "Кремень-2" (2:0). Безусловно, эта игра придаст положительных эмоций резервистам "Металлурга". "Рубикон" заслуженно занимает последнее место во Второй лиге. Подопечные Виктора Курята шесть матчей подряд проиграли. Сможет ли коллектив из Киевской области наконец-то набрать очки? Напомним, что игра первого круга завершилась вничью (2:2)

"Кремень-2" (Кременчуг) - "Васт" (Николаев)

07.11.2022. 12:00. Кременчуг. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева"

Прошлый тур оба команды не могут занести себе в актив. "Васт" проиграл "Реал Фарме" (0:2), а "Кремень-2" с таким же счетом в лобовом матче уступил "Металлургу-2". Подопечные Юрия Чумака в нынешнем чемпионате набирают очки только в домашних играх. Николаевцы пока не отличаются стабильной игрой. Подопечные Назаренко могут выдать феерический матч, а другой провалить. Сможет ли "Кремень-2" реабилитироваться за поражение в первом круге (0:5) и оторваться от последнего места? Отметим, что накануне игры "Васт" прекратил сотрудничество с Евгением Витенко, Алексеем Тищенко и Александром Толгаренко. Заменить этих лидеров николаевцам будет непросто.