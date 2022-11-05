Вторая лига. Звягель принимает Реал Фарму в перенесенном матче первого тура

В перенесенном матче первого тура Второй лиги встретятся "Звягель" и "Реал Фарма". Для команд это будет заключительная игра в 2022 году.

"Звягель" - "Реал Фарма"

05.11.2022. 13:00. Новоград-Волынский. "Авангард"

Оба коллектива подходят к игре в разном эмоциональном состоянии. "Реал Фарма" три матча подряд выиграла, а "Звягель" три игры не знает вкуса побед. Команды встречались между собой в конце октября и тогда в компенсированное время гол Барсукова принес три очка одесситам. Именно Сергей сейчас является одним из лидеров "Реал Фармы". Его пять голов помогли команде подняться на второе место. Победа позволит гостям укрепиться на втором месте и с оптимизмом смотреть на весеннюю часть сезона. Сможет ли коллектив из Новограда-Волынского реабилитироваться за поражение в октябрьском матче и на мажорной ноте завершить 2022 год?