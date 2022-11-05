Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Центральная игра тура в Киеве
Фото: ФК Нива Бузова
Сегодня стартует последний в 2022 году тур Второй лиги. Отмечаем противостояние в Киеве, где на стадионе "Левый берег" "Чайка" будет принимать бузовскую "Ниву". Обе команды восемь матчей не проиграют. Лидер чемпионата имеет шанс завершить 2022 год со 100% результатом. Смогут ли хозяева прервать "сухую" серию Александра Литвиненко, которая длится уже 507 минут?
К тому же, в субботу сыграют перенесенный матч первого тура, в котором "Звягель" будет принимать "Реал Фарму". Команды уже встречались 26 октября, и тогда победили одесситы.
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"Чайка" - "Нива" Бузова
05.11.2022. 13:30. Киев. "Левый берег"
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"Хуст" - "Нива" Винница
05.11.2022. 14:00. Хуст. "Карпаты"
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"Звягель" - "Реал Фарма"
05.11.2022. 13:00. Новоград-Волынский. "Авангард"
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