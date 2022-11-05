Вторая лига. Звягель минимально переигрывает Реал Фарму

В перенесенном матче первого тура Второй лиги встречались "Звягель" и "Реал Фарма". Напомним, что 26 октября победу в противостоянии этих команд праздновали одесситы (0:1).

Все шло к тому, что команды уйдут на перерыв без голов. Однако, в конце первого тайма хозяева открыли счет. После подачи с углового Валерий Скидан пробил в верхний угол – 1:0. Вполне логичный забитый мяч с учетом развития событий на поле.

При всех усилиях отыграться подопечные Кулиша не смогли. Матч завершился минимальной победой "Звягеля". Для коллектива из Новограда-Волынского это первая за четыре игры победа. "Реал Фарма" упустила шанс еще больше оторваться от идущей третьей "Чайки".

VBET UA Вторая лига. 1-й тур

"Звягель" - "Реал Фарма" 1:0

Голы: Скидан (42)