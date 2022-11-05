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Вторая лига. Звягель минимально переигрывает Реал Фарму

Вторая лига
(1 голосов)

Хозяева реабилитировались за поражение в прошлом матче

Вторая лига. Звягель минимально переигрывает Реал Фарму

Фото: ФК Реал Фарма

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче первого тура Второй лиги встречались "Звягель" и "Реал Фарма". Напомним, что 26 октября победу в противостоянии этих команд праздновали одесситы (0:1).

Все шло к тому, что команды уйдут на перерыв без голов. Однако, в конце первого тайма хозяева открыли счет. После подачи с углового Валерий Скидан пробил в верхний угол – 1:0. Вполне логичный забитый мяч с учетом развития событий на поле.

При всех усилиях отыграться подопечные Кулиша не смогли. Матч завершился минимальной победой "Звягеля". Для коллектива из Новограда-Волынского это первая за четыре игры победа. "Реал Фарма" упустила шанс еще больше оторваться от идущей третьей "Чайки".

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"Звягель" - "Реал Фарма" 1:0

Голы: Скидан (42)

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Звягель (Новоград-Волынский)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.11.2022 в 15:21
берите в ЧО Гладкого-Краву-Бобко-Штогрина и пробивайтесь в 1 лигу -скоро в 1 лиге будет ЧО и в Одессе будут 2 команды Р-Фарма и ЧО
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