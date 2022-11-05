Вторая лига. Нива Бузова громит Чайку, Хуст теряет победу над винницкой Нивой

В субботу были сыграны два матча заключительного в 2022 году тура Второй лиги. Центральный матч состоялся в Киеве, где "Чайка" принимала "Ниву" Бузову. Лидер чемпионата до этого тура очков не терял.

В первом тайме команды не забивали, но сразу после перерыва бузовчане открыли счет. Отличился Андрей Головатенко - 0:1. Таким образом, безоговорочный лидер чемпионата продолжил свою голевую серию. После этого пропущенного мяча игра у хозяев разладилась. До завершения встречи дубль в свой актив записал Головатенко, а также забивали Иван Сомов и Денис Скепский – 4:0. Таким образом, "Нива" Бузова завершает 2022 год со 100% показателем.

В еще одном матче дня "Хуст" принимал винницкую "Ниву". В компенсированное к первому тайма время после розыгрыша углового отличился Вадим Мердеев – 1:0. На 90+3 минуте Борис Лотоцкий забил спасительный мяч для гостей.

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"Чайка" - "Нива" Бузова 0:4

Голы: Головатенко (55, 69), Сомов (69), Скепский (85)

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"Хуст" - "Нива" Винница 1:1

Голы: Мердеев (45+1) - Лотоцкий (90+3)