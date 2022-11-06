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Вторая лига. Металлург-2 громит Рубикон и одерживает вторую победу в сезоне

Вторая лига
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Подопечные Куряты проигрывают семь матчей подряд

Вторая лига. Металлург-2 громит Рубикон и одерживает вторую победу в сезоне

Фото: ФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодые футболисты "Металлурга-2" подходили к игре в лучшем настроении. Дебютная победа в сезоне добавила подопечным Тропина положительных эмоций и позволила покинуть последнее место. "Рубикон" до этого противостояния проиграл шесть матчей подряд.

Запорожцы подтвердили статус фаворита и одержали уверенную победу. Еще до перерыва гости сняли все вопросы о победителе матча. Отличились Злат Златьев и Максим Комаленко. После перерыва футболисты "Металлурга-2" уверенно играли по счету и даже успели забить еще. Мяч в свой актив записал Владимир Близнюк.

В итоге, "Металлург-2" одерживает вторую в сезоне победу - 3:0. "Рубикон" пока самая слабая команда во Второй лиге и света в конце туннеля не видно.

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"Рубикон" – "Металлург-2" 0:3

Голы: Златьев (16), Коваленко (36), Близнюк (84)

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В статье: Рубикон (Киев) Металлург-2 (Запорожье)
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