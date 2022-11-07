Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кремень-2- Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Заключительный матч десятого тура во Второй лиге
Фото: ФК Васт
В Кременчуге встретятся команды с нижней части таблицы. В предыдущих четырех матчах "Кремень-2" набрал всего одно очко, а николаевцы – четыре. Подопечные Чумака в прошлом туре потерпели досадное поражение в игре с "Металлургом-2". Отметим, что из-за перебора желтых карточек эту игру будет пропускать защитник Дмитрий Ульянко ("Кремень-2"). Игра между начнется в 14:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Барса против МЮ и французы для Шахтера. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
- Месси и Мбаппе сыграют с Баварией. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
- Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн