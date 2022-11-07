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Кремень-2- Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Заключительный матч десятого тура во Второй лиге

Кремень-2- Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Васт

UA-Футбол
Новина українською

В Кременчуге встретятся команды с нижней части таблицы. В предыдущих четырех матчах "Кремень-2" набрал всего одно очко, а николаевцы – четыре. Подопечные Чумака в прошлом туре потерпели досадное поражение в игре с "Металлургом-2". Отметим, что из-за перебора желтых карточек эту игру будет пропускать защитник Дмитрий Ульянко ("Кремень-2"). Игра между начнется в 14:00.

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В статье: Васт (Николаев) Кремень-2 (Кременчуг)
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