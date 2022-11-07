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Вторая лига. Васт переигрывает Кремень-2 в заключительном матче десятого тура

Вторая лига
(1 голосов)

Николаевцы наконец-то побеждают

Вторая лига. Васт переигрывает Кремень-2 в заключительном матче десятого тура

Фото: ФК Васт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Кременчуге встречалися команды с нижней части таблицы. В предыдущих четырех матчах "Кремень-2" набрал всего одно очко, а николаевцы – четыре. Подопечные Чумака в прошлом туре потерпели досадное поражение в игре с "Металлургом-2".

Все шло к тому, что первый тайм завершится без голов. Однако, на 40-й минуте гости открыли счет. После фланговой передачи Вячеслав Студенко ударом головой отправил мяч в сетку. Для 23-летнего нападающего это дебютный гол в сезоне. В середине второго тайма николаевцы увеличили свое преимущество. Отличился Олег Крамаренко, который вышел на замену.

В итоге, игра завершилась победой "Васта" - 2:0.

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"Кремень-2" - "Васт" 0:2

Голы: Студенко (40), Крамаренко (68)

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В статье: Васт (Николаев) Кремень-2 (Кременчуг)
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