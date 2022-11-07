Вторая лига. Васт переигрывает Кремень-2 в заключительном матче десятого тура

В Кременчуге встречалися команды с нижней части таблицы. В предыдущих четырех матчах "Кремень-2" набрал всего одно очко, а николаевцы – четыре. Подопечные Чумака в прошлом туре потерпели досадное поражение в игре с "Металлургом-2".

Все шло к тому, что первый тайм завершится без голов. Однако, на 40-й минуте гости открыли счет. После фланговой передачи Вячеслав Студенко ударом головой отправил мяч в сетку. Для 23-летнего нападающего это дебютный гол в сезоне. В середине второго тайма николаевцы увеличили свое преимущество. Отличился Олег Крамаренко, который вышел на замену.

В итоге, игра завершилась победой "Васта" - 2:0.

VBET UA Вторая лига. 10-й тур

"Кремень-2" - "Васт" 0:2

Голы: Студенко (40), Крамаренко (68)