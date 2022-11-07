Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Васт переигрывает Кремень-2 в заключительном матче десятого тура
Николаевцы наконец-то побеждают
Фото: ФК Васт
В Кременчуге встречалися команды с нижней части таблицы. В предыдущих четырех матчах "Кремень-2" набрал всего одно очко, а николаевцы – четыре. Подопечные Чумака в прошлом туре потерпели досадное поражение в игре с "Металлургом-2".
Все шло к тому, что первый тайм завершится без голов. Однако, на 40-й минуте гости открыли счет. После фланговой передачи Вячеслав Студенко ударом головой отправил мяч в сетку. Для 23-летнего нападающего это дебютный гол в сезоне. В середине второго тайма николаевцы увеличили свое преимущество. Отличился Олег Крамаренко, который вышел на замену.
В итоге, игра завершилась победой "Васта" - 2:0.
VBET UA Вторая лига. 10-й тур
"Кремень-2" - "Васт" 0:2
Голы: Студенко (40), Крамаренко (68)
Популярное сейчас
- Днепр-1 - это уже не смешно. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций.
- Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков
- Шахтер против Вереса и Зари, Динамо испытает Александрию. Расписание футбола на 7 - 13 ноября
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО