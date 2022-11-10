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Один из лидеров второй лиги прекратил отношения с самым успешным тренером в его истории

Вторая лига
(1 голосов)

Фармацевты снова оказались без рулевого

Один из лидеров второй лиги прекратил отношения с самым успешным тренером в его истории

Фото: ФК Реал Фарма / Автор невідомий

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Все мы привыкли к тому, что главного тренера увольняют за неутешительные турнирные результаты. Но бывают исключения из правил, как это произошло в Одессе. Второлиговая "Реал Фарма» неожиданно для всех прекратила сотрудничество с опытным специалистом Юрием Кулишом, возглавившим этот коллектив чуть больше двух месяцев назад. Под руководством 59-летнего наставника "фармацевты» демонстрировали уверенную игру в нынешнем чемпионате, выдав серию из 9 беспроигрышных матчей (7 побед и 2 ничьи!), что позволило оказаться на второй строчке в турнирной таблице. Такого результата в профессиональной истории клуба, берущего начало с сезона-2011/12, раньше никогда не было.

Предыдущий матч "Реал Фармы» со "Звягелем» проходил без Кулиша, который накануне оказался на больничном из-за вирусной болезни. А через два дня между главным тренером и президентом клуба Николаем Лиховидовым состоялся разговор, после которого по инициативе последнего стороны полюбовно расстались.

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В статье: Юрий Кулиш Реал Фарма (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.11.2022 в 10:55
тут всё ясно Президент Р-Ф сказал чтобы не лезли в 1 лигу сидели во 2 а в 1 лиге будет играть ЧО --две команды в одной лиге это много и для Р-Ф дорого 1лига --где то так
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