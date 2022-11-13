Металлург-2 принимает лидера Второй лиги в заключительном матче года

В воскресенье сыграют заключительную игру 2022 во Второй лиге. В перенесенном матче седьмого тура "Металлург-2" примет "Ниву" Бузову.

Вторая лига. 7-й тур

"Металлург-2" (Запорожье) - "Нива" (Бузовая)

13.11.2022. 13:00. Киев."Левый берег"

В минувшие выходные коллектив из Бузовой одержал свою девятую победу подряд. Дебютант Второй лиги очков в нынешнем сезоне не терял. К тому же, "Нива" забивает в каждом матче, а вратарь Александр Литвиненко не пропускает уже 597 минут. Смогут ли юные запорожцы прервать эту серию и наконец-то отобрать очки у лидера? Кажется, что это из разряда фантастики, но подопечные Вячеслава Тропина без боя точно не сдадутся. "Металлург-2" сейчас также находится в хорошем игровом тонусе. Команда две игры подряд выиграла и не пропускала. С наилучшей стороны показал себя 20-летний нападающий Злат Златьев. Номинальные хозяева будут стремится достойно завершить 2022 год.