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Металлург-2 принимает лидера Второй лиги в заключительном матче года
Испытания для юных запорожцев
Фото: ФК Нива Бузова
В воскресенье сыграют заключительную игру 2022 во Второй лиге. В перенесенном матче седьмого тура "Металлург-2" примет "Ниву" Бузову.
Вторая лига. 7-й тур
"Металлург-2" (Запорожье) - "Нива" (Бузовая)
13.11.2022. 13:00. Киев."Левый берег"
В минувшие выходные коллектив из Бузовой одержал свою девятую победу подряд. Дебютант Второй лиги очков в нынешнем сезоне не терял. К тому же, "Нива" забивает в каждом матче, а вратарь Александр Литвиненко не пропускает уже 597 минут. Смогут ли юные запорожцы прервать эту серию и наконец-то отобрать очки у лидера? Кажется, что это из разряда фантастики, но подопечные Вячеслава Тропина без боя точно не сдадутся. "Металлург-2" сейчас также находится в хорошем игровом тонусе. Команда две игры подряд выиграла и не пропускала. С наилучшей стороны показал себя 20-летний нападающий Злат Златьев. Номинальные хозяева будут стремится достойно завершить 2022 год.
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