Сенсация в Киеве! Металлург-2 побеждает Ниву Бузовую

В перенесенном матче седьмого тура Второй лиги встречались "Металлург-2" и "Нива" Бузова. Подопечные Сергея Карпенко рассчитывали завершить 2022 год со 100% показателем. Однако, все пошло не по плану лидера Второй лиги.

Гости играли первым номером, но моментов было мало. Быстрая контратака помогла запорожцам открыть счет. После передачи Кузьмовича прицельно в верхний угол пробил Лапко – 1:0. На 33-й минуте Валентин Кузьмович пробил точно в угол и шокировал коллектив с Бузовой – 2:0.

В начале второй половины встречи должен был увеличивать преимущество "Металлурга-2" Близнюк, но он не смог реализовать пенальти. На 77-й минуте вернуть интригу в матче мог Иван Сомов, но и он не смог реализовать одиннадцатиметровый. Браво, Лавута! В конце встречи Головатенко сильным ударом все же забил, но вырвать ничью гости не смогли.

В итоге, игра завершилась победой "Металлурга-2". Таким образом, завершаются сразу две серии "Нивы": победная, которая длилась девять матчей и "сухая" - 597 минут без пропущенных голов.

"Металлург-2" – "Нива" Бузова 2:1

Голы: Лапко (20), Кузьмович (33) - Головатенко (87)

Нереализованные пенальти: Близнюк (55), Сомов (77)

"Металлург-2": Лавута – Коваленко, Елец, Даглас, Страдс, Кузьмович, Златьев, Лапко, Товстоног, Близнюк, Борисенко

"Нива" Бузова: Литвиненко – Ярмак, Таран, Мисюра, Скляренко, Турчанов, Зуевич, Захаревич, Головатенко, Семенец, Тименко