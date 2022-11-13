Завершилась первая часть сезона во Второй лиге

Сегодня был сыгран 50-й матч первой части сезона во Второй лиге. Команды ушли на зимний перерыв, а чемпионат возобновится уже весной.

На каникулы безоговорочным лидером идет бузовская "Нива", которая осенью подтвердила свой статус фаворита сезона. У коллектива из Бузовой были все шансы одержать десятую подряд победу, но футболисты "Металлурга-2" прервали эту серию. Однако, эту часть сезона дебютант, безусловно, может занести себе в актив. Подопечные Карпенко забили 25 голов, а пропустили всего четыре – это впечатляющий показатель.

Вторая команда чемпионата "Реал Фарма" в конце осенней части сезона удивила всех. Руководство клуба прекратило сотрудничество с самым успешным тренером в своей истории Юрием Кулишем. Под руководством 59-летнего тренера "фармацевты" демонстрировали уверенную игру в нынешнем чемпионате, выдав серию из девяти беспроигрышных матчей (семь побед и две ничьи!), что позволило оказаться на второй строчке в турнирной таблице. Такого результата в профессиональной истории клуба, берущего начало с сезона-2011/12, раньше никогда не было.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нива Б 10 9 0 1 25-4 +21 27 2 Реал Фарма 10 6 2 2 21-8 +13 20 3 Чайка 10 5 3 2 16-13 +3 18 4 Нива В 10 5 3 2 15-9 +6 18 5 Звягель 10 4 2 4 14-10 +4 14 6 ФК Хуст 10 3 4 3 15-10 +5 13 7 Васт 10 3 2 5 18-18 0 11 8 Металлург-2 10 3 2 5 15-18 -3 11 9 Кремень-2 10 1 1 8 4-23 -19 4 10 Рубикон 10 1 1 8 6-36 -30 4

Главное разочарование – киевский "Рубикон". Восемь поражений и 36 пропущенных мячей – результат, за который должно быть стыдно. Уже во время сезона руководство "Рубикона" решило изменить вектор развития клуба. Молодые футболисты пока не могут проявить себя на профессиональном уровне.

Из аутсайдеров всех приятно удивил запорожский "Металлург-2", который в ноябре одержал три победы подряд и улучшил свои турнирные перспективы. Предпоследняя команда чемпионата "Кремень-2" также не впечатлила осенью, и после последнего официального матча прекратила сотрудничество с главным тренером Юрием Чумаком.

В целом, команды в первой части сезона подарили немало ярких матчей. За призовые места в весенней части сезона будут бороться винницкая "Нива", "Реал Фарма" и "Чайка". Возможно, также смогут вмешаться в эту борьбу "Хуст" и "Звягель". Не позавидуешь "Рубикону" и "Кремню-2", которые уже на семь очков отстают от своих ближайших конкурентов. Ожидаем возобновление чемпионата весной 2023 года.