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Реал Фарму возглавил опытный специалист
Недолго оставалась вакантной должность главного тренера одного из лидеров Второй лиги чемпионата Украины
Фото: ФК Балкани / Автор невідомий
После завершения сотрудничества между "фармацевтами" и Юрием Кулишом, о чем
По неофициальной информации, которой владеет корреспондент UA-Футбол, выбор пал на известного одесского тренера Андрея Пархоменко. В своей почти 20-летней карьере он возглавлял овидиопольский "Днестр", ФК "Одесса", зарянские "Балканы", а также любительский коллектив "Иван" (Одесса).
Последним местом работы 50-летнего специалиста были "Балканы", с которыми он проделал путь от любителей до команды Первой лиги. Однако несколько лет назад дела у этого клуба пошли не лучшим образом и через некоторое время Пархоменко оставил его.
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