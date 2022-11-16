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Реал Фарму возглавил опытный специалист

Вторая лига
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Недолго оставалась вакантной должность главного тренера одного из лидеров Второй лиги чемпионата Украины

Реал Фарму возглавил опытный специалист

Фото: ФК Балкани / Автор невідомий

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

После завершения сотрудничества между "фармацевтами" и Юрием Кулишом, о чем стало известно на прошлой неделе, играющий президент клуба Николай Лиховидов решил пригласить на роль рулевого "Реала Фармы" одного из местных специалистов.

По неофициальной информации, которой владеет корреспондент UA-Футбол, выбор пал на известного одесского тренера Андрея Пархоменко. В своей почти 20-летней карьере он возглавлял овидиопольский "Днестр", ФК "Одесса", зарянские "Балканы", а также любительский коллектив "Иван" (Одесса).

Последним местом работы 50-летнего специалиста были "Балканы", с которыми он проделал путь от любителей до команды Первой лиги. Однако несколько лет назад дела у этого клуба пошли не лучшим образом и через некоторое время Пархоменко оставил его.

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В статье: Андрей Пархоменко Реал Фарма (Одесса)
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