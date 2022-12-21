Три клуба Второй лиги подтвердили желание поучаствовать в Зимнем кубке ПФЛ

В понедельник, 19 декабря, ПФЛ провела совещание с участием клубов Лиги и команд, подтвердивших участие в Открытом Зимнем Кубке ПФЛ. На сегодняшний день участие в турнире подтвердили 12 команд. Из них восемь команд ПФЛ и еще четыре – любительские коллективы.

По нашей информации, три клуба VBET UA Вторая точно будут принимать участие в этом турнире. Речь идет о "Ниве" (Бузова), "Ниве" (Винница) и "Чайке" (Петропавловская Борщаговка).

Напомним, что бузовская "Нива" первую часть сезона завершила единоличным лидером. "Чайка" и винницкая "Нива" имеют по 18 очков и делят третье-четвертое место.