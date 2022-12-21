  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Три клуба Второй лиги подтвердили желание поучаствовать в Зимнем кубке ПФЛ
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три клуба Второй лиги подтвердили желание поучаствовать в Зимнем кубке ПФЛ

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Открытый Зимний турнир запланирован на начало февраля 2023 года

Три клуба Второй лиги подтвердили желание поучаствовать в Зимнем кубке ПФЛ

Фото: Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 19 декабря, ПФЛ провела совещание с участием клубов Лиги и команд, подтвердивших участие в Открытом Зимнем Кубке ПФЛ. На сегодняшний день участие в турнире подтвердили 12 команд. Из них восемь команд ПФЛ и еще четыре – любительские коллективы.

По нашей информации, три клуба VBET UA Вторая точно будут принимать участие в этом турнире. Речь идет о "Ниве" (Бузова), "Ниве" (Винница) и "Чайке" (Петропавловская Борщаговка).

Напомним, что бузовская "Нива" первую часть сезона завершила единоличным лидером. "Чайка" и винницкая "Нива" имеют по 18 очков и делят третье-четвертое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Нива (Бузовая)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде