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Харьковский ФК ОККО объявил о планах заявиться во Вторую лигу
Со следующего сезона
instagram.com/pfc.okko2020
Харьковский ФК "ОККО" в следующем сезоне планирует дебютировать во
Как сообщает официальный сайт клуба, "ОККО" уже договорился с ФК "Левый Берег" по аренде стадиона в Киеве на дебютный сезон.
Также в клубе сообщают, что клуб начинает подготовку к профессиональному футболу уже в январе и ищет игроков в возрасте 15-21 лет.
"ОККО" – украинский футбольный клуб из города Харьков, основанный в 2020 году. Ранее команда выступала на аматорском уровне - соревнованиях Харьковской области и ДЮФЛ.
В 2022 году команда была вынуждена покинуть Харьков.
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