Харьковский ФК ОККО объявил о планах заявиться во Вторую лигу

Харьковский ФК "ОККО" в следующем сезоне планирует дебютировать во Второй лиге .

Как сообщает официальный сайт клуба, "ОККО" уже договорился с ФК "Левый Берег" по аренде стадиона в Киеве на дебютный сезон.

Также в клубе сообщают, что клуб начинает подготовку к профессиональному футболу уже в январе и ищет игроков в возрасте 15-21 лет.

"ОККО" – украинский футбольный клуб из города Харьков, основанный в 2020 году. Ранее команда выступала на аматорском уровне - соревнованиях Харьковской области и ДЮФЛ.

В 2022 году команда была вынуждена покинуть Харьков.