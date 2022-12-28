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Харьковский ФК ОККО объявил о планах заявиться во Вторую лигу

Вторая лига
(1 голосов)

Со следующего сезона

Харьковский ФК ОККО объявил о планах заявиться во Вторую лигу

instagram.com/pfc.okko2020

Новина українською

Харьковский ФК "ОККО" в следующем сезоне планирует дебютировать во Второй лиге.

Как сообщает официальный сайт клуба, "ОККО" уже договорился с ФК "Левый Берег" по аренде стадиона в Киеве на дебютный сезон.

Также в клубе сообщают, что клуб начинает подготовку к профессиональному футболу уже в январе и ищет игроков в возрасте 15-21 лет.

"ОККО" – украинский футбольный клуб из города Харьков, основанный в 2020 году. Ранее команда выступала на аматорском уровне - соревнованиях Харьковской области и ДЮФЛ.

В 2022 году команда была вынуждена покинуть Харьков.

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Источник:
ФК ОККО

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Комментарии (1)
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свалява city (свалява)
28.12.2022 в 23:52
Знову біляфутбольний шахрай ващенко вилазить.... не можна таких підпускати до нашого футболу, запитайте про нього у Футбольних людей з Харкова і вони все розкажуть (кому і скільки винен грошей)
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