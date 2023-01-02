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Экс-тренер Александрии возглавил Левый берег - СМИ
Киевский клуб планирует вернуться в сезоне 2023/24
Фото: fcnyva.com
"Левый берег" назначил нового главного тренера. Им стал Виталий Первак, сообщает FootBoom.
52-летний Первак был помощником Владимира Шарана в "Александрии". Кроме "горожан", специалист работал в тернопольской "Ниве".
В прошлом сезоне "Левый берег" выступал в чемпионате Второй лиги. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину клуб приостановил свои выступления, но сохранил за собой статус клуба ПФЛ. Руководство коллектива обещало вернуться в сезоне 2023/2024.
Также стоит отметить, что в сезоне 2021/22 клуб возглавлял Анатолий Бузник.
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