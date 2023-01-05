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Новый тренер Васта, кадровые новости Звягеля и Нивы Бузовой. Как провели клубы Второй лиги декабрь

Вторая лига
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Рассказываем, как клубы Второй лиги провели первый месяц зимы

Новый тренер Васта, кадровые новости Звягеля и Нивы Бузовой. Как провели клубы Второй лиги декабрь

Фото: ФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Рассказываем все самые интересные новости первого зимнего месяца из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить. Напомним, что весенняя часть сезона начнется в начале апреля.

"Рубикон"

Никакой информации из расположения последней команды Второй лиги пока нет. Пока даже неизвестно, продолжит ли "Рубикон" этот чемпионат, и каким составом будет играть команда. Напомним, что коллектив из Киевской области набрал всего четыре очка в осенней части сезона.

"Кремень-2"

Кременчугский коллектив завершил осеннюю часть сезона увольнением тренера. Команды покинул Юрий Чумак. По словам президента Сергея Ковнира, Чумак основной акцент делал на результат, а руководство клуба считало, что важнее сейчас развивать молодых футболистов. В середине декабря игроки "Кремня-2" провели первый сбор, где могли тренироваться вместе с основной командой. Что касается кадровых вопросов, то на сегодняшний день новых приобретений пока нет, как и потерь – все в строю.

Працюю в Кременчуці з онуками»: тренер Юрій Чумак залишив «Кремінь-2» » Всі новини Кременчука на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ

Недавно "Кремень" представил нового партнера – компанию "Терминал-ДТ", которая уже много лет насыщает Украину светлыми нефтепродуктами.

"Металлург-2"

Футболисты запорожского клуба находятся в отпуске. Начать тренировочный процесс подопечные Тропина должны уже в этом месяце. В ближайшее время будет принято окончательное решение по зимним сборам, межсезонной подготовке. В Днепре будут играть много зимних турниров, и запорожцы стремятся принять в них участие.

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"Васт"

Николаевцы после завершения осенней части сезона сменили главного тренера. Команду возглавит Игорь Ермаков. Он раньше работал в "Говерле", АФСК "Киев", "Олимпике" и СК "Днепр-1" (везде был ассистентом). Помогать ему будут Дмитрий Назаренко, Андрей Товт и Артем Чорний. Последний зимой получил тренерскую лицензию. Правда, он принял решение продолжить выступления в качестве футболиста и будет помощником главного тренера.

"Васт" в декабре участвовал в Зимнем Кубке Николаева. Представитель Второй лиги выиграл эти соревнования. Подопечные Ермакова приступят к подготовке к весенней части сезона 15 января. Клуб планирует участвовать в зимних турнирах. Сообщается, что "Васт" приглашается на один из благотворительных турниров. Главная цель – собрать средства для восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Хуст"

Шестая команда по итогам осенней части сезона находится в отпуске. Информация о трансферах и сборах пока не сообщалась.

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"Звягель"

Команда должна собраться 20 февраля. Первый сбор "Звягель" проведет в родном городе, а затем планируется подготовка на западе страны. Коллектив из Новоград-Волынского покинули уже три футболиста: хавбек Максим Переходько, нападающий Алексей Михалюк и вратарь Антон Панкевич. Что касается новичков, то уже есть договоренность с некоторыми игроками, но их фамилии клуб пока не сообщает. По словам главного тренера Руслана Скидана, проблем с финансированием у "Звягеля" нет.

"Нива" Винница

Информация о сборах и трансферах пока не поступала. В начале января винницкий коллектив участвовал в Новогоднем Кубке Винницкой области. Также известно, что "Нива" в феврале сыграет в Зимнем Кубке ПФЛ.

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"Чайка"

Тренер третьей команды по итогам осенней части сезона Денис Хомутов покинул "Чайку". Однако, его тренерский штаб остался работать. Во время зимнего перерыва руководство клуба определится с его преемником. И.о. главного тренера пока Игорь Луценко, который в первом круге сыграл девять матчей за "Чайку" и забил один гол. В конце декабря футболисты вышли из отпуска, провели предновогодний сбор. Полноценный тренировочный процесс начнется 20 января. Подготовка пройдет в Киевской области. Известно, что "Чайка" планирует принять участие в Зимнем Кубке ПФЛ.

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Основная команда вместе с молодыми футболистами сыграла Рождественский турнир. Команды поделились по шесть игроков и сыграли между собой.

"Реал Фарма"

После завершения осенней части сезона Юрий Кулиш покинул команду. Работать с одесситами теперь будет Андрей Пархоменко, который ранее тренировал "Балканы". В тренерский штаб войдет также Андрей Полтавец. Футболисты уже имели возможность познакомиться с новым тренерским штабом. В конце года игроки тренировались дважды в неделю, проводя по две игры в высшей и первой лигах местного зимнего первенства. Полноценная подготовка к весенней части сезона начнется 23 января. Покинул команду Романов, у которого завершилась аренда. Новичков приглашать клуб пока не планирует.

"Реал Фарма" участвует в зимнем первенстве Одесской области. Команда после пяти туров занимает второе место (три победы и две ничьи).

"Нива" Бузова

Лидера Второй лиги в первый месяц зимы уже покинули четверо футболистов. Это вратарь Даниил Тумко (ни одной игры), хавбек Константин Безъязычный (27 сыгранных минут в первой части сезона), защитник Сергей Кот (ни одного матча) и нападающий Владислав Шаповал (сыграл семь минут). "Нива" выходит из отпуска девятого января. Сборы будут проходить на клубной базе. Коллектив из Бузовой планирует поучаствовать в Зимнем Кубке ПФЛ и мемориале Макарова. Отметим, что лучшим тренером Второй лиги избрали наставника "Нивы" Сергея Карпенко.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Рубикон (Киев) Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) ФК Хуст Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
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