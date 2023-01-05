Новый тренер Васта, кадровые новости Звягеля и Нивы Бузовой. Как провели клубы Второй лиги декабрь

Рассказываем все самые интересные новости первого зимнего месяца из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить. Напомним, что весенняя часть сезона начнется в начале апреля.

"Рубикон"

Никакой информации из расположения последней команды Второй лиги пока нет. Пока даже неизвестно, продолжит ли "Рубикон" этот чемпионат, и каким составом будет играть команда. Напомним, что коллектив из Киевской области набрал всего четыре очка в осенней части сезона.

"Кремень-2"

Кременчугский коллектив завершил осеннюю часть сезона увольнением тренера. Команды покинул Юрий Чумак. По словам президента Сергея Ковнира, Чумак основной акцент делал на результат, а руководство клуба считало, что важнее сейчас развивать молодых футболистов. В середине декабря игроки "Кремня-2" провели первый сбор, где могли тренироваться вместе с основной командой. Что касается кадровых вопросов, то на сегодняшний день новых приобретений пока нет, как и потерь – все в строю.

Недавно "Кремень" представил нового партнера – компанию "Терминал-ДТ", которая уже много лет насыщает Украину светлыми нефтепродуктами.

"Металлург-2"

Футболисты запорожского клуба находятся в отпуске. Начать тренировочный процесс подопечные Тропина должны уже в этом месяце. В ближайшее время будет принято окончательное решение по зимним сборам, межсезонной подготовке. В Днепре будут играть много зимних турниров, и запорожцы стремятся принять в них участие.

"Васт"

Николаевцы после завершения осенней части сезона сменили главного тренера. Команду возглавит Игорь Ермаков. Он раньше работал в "Говерле", АФСК "Киев", "Олимпике" и СК "Днепр-1" (везде был ассистентом). Помогать ему будут Дмитрий Назаренко, Андрей Товт и Артем Чорний. Последний зимой получил тренерскую лицензию. Правда, он принял решение продолжить выступления в качестве футболиста и будет помощником главного тренера.

"Васт" в декабре участвовал в Зимнем Кубке Николаева. Представитель Второй лиги выиграл эти соревнования. Подопечные Ермакова приступят к подготовке к весенней части сезона 15 января. Клуб планирует участвовать в зимних турнирах. Сообщается, что "Васт" приглашается на один из благотворительных турниров. Главная цель – собрать средства для восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Хуст"

Шестая команда по итогам осенней части сезона находится в отпуске. Информация о трансферах и сборах пока не сообщалась.

"Звягель"

Команда должна собраться 20 февраля. Первый сбор "Звягель" проведет в родном городе, а затем планируется подготовка на западе страны. Коллектив из Новоград-Волынского покинули уже три футболиста: хавбек Максим Переходько, нападающий Алексей Михалюк и вратарь Антон Панкевич. Что касается новичков, то уже есть договоренность с некоторыми игроками, но их фамилии клуб пока не сообщает. По словам главного тренера Руслана Скидана, проблем с финансированием у "Звягеля" нет.

"Нива" Винница

Информация о сборах и трансферах пока не поступала. В начале января винницкий коллектив участвовал в Новогоднем Кубке Винницкой области. Также известно, что "Нива" в феврале сыграет в Зимнем Кубке ПФЛ.

"Чайка"

Тренер третьей команды по итогам осенней части сезона Денис Хомутов покинул "Чайку". Однако, его тренерский штаб остался работать. Во время зимнего перерыва руководство клуба определится с его преемником. И.о. главного тренера пока Игорь Луценко, который в первом круге сыграл девять матчей за "Чайку" и забил один гол. В конце декабря футболисты вышли из отпуска, провели предновогодний сбор. Полноценный тренировочный процесс начнется 20 января. Подготовка пройдет в Киевской области. Известно, что "Чайка" планирует принять участие в Зимнем Кубке ПФЛ.

Основная команда вместе с молодыми футболистами сыграла Рождественский турнир. Команды поделились по шесть игроков и сыграли между собой.

"Реал Фарма"

После завершения осенней части сезона Юрий Кулиш покинул команду. Работать с одесситами теперь будет Андрей Пархоменко, который ранее тренировал "Балканы". В тренерский штаб войдет также Андрей Полтавец. Футболисты уже имели возможность познакомиться с новым тренерским штабом. В конце года игроки тренировались дважды в неделю, проводя по две игры в высшей и первой лигах местного зимнего первенства. Полноценная подготовка к весенней части сезона начнется 23 января. Покинул команду Романов, у которого завершилась аренда. Новичков приглашать клуб пока не планирует.

"Реал Фарма" участвует в зимнем первенстве Одесской области. Команда после пяти туров занимает второе место (три победы и две ничьи).

"Нива" Бузова

Лидера Второй лиги в первый месяц зимы уже покинули четверо футболистов. Это вратарь Даниил Тумко (ни одной игры), хавбек Константин Безъязычный (27 сыгранных минут в первой части сезона), защитник Сергей Кот (ни одного матча) и нападающий Владислав Шаповал (сыграл семь минут). "Нива" выходит из отпуска девятого января. Сборы будут проходить на клубной базе. Коллектив из Бузовой планирует поучаствовать в Зимнем Кубке ПФЛ и мемориале Макарова. Отметим, что лучшим тренером Второй лиги избрали наставника "Нивы" Сергея Карпенко.