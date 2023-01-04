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Реал Фарма: постоянно с игровой практикой

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Реал Фарма: постоянно с игровой практикой

Фото: Реал Фарма

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Фарма" - один из немногих професиональных клубов страны, зимних каникул как таковых у которого не было. Об этом корреспонденту UA-Футбол рассказал главный тренер Андрей Пархоменко, приступивший к выполнению своих обязанностей в ноябре, после завершения осенней части сезона-2022/23.

- "Реал Фарма" - команда со своими правилами, - сказал он. - В отпуск мы практически не уходили, еще в конце года тренировались два раза в неделю, проводя также по две игры в высшей и первой лигах местного зимнего первенства. Точно в таком же режиме начинаем работать и в наступившем году. С 23 января начало сборов, с той лишь разницей, что на несколько тренировок у команды будет больше. Из игроков ушел только Романов - он был в аренде. Все остальные футболисты остались. Что же касается пополнения, то приглашение новых игроков пока не планируется. Из-за обстановки в стране планировать что-либо насчет места проведения тренировочного сбора тоже сложно. Гораздо проще командам Премьер-лиги, которым разрешили выезжать за рубеж. В крайнем случае они проводят сборы на западной Украине.

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В статье: Реал Фарма (Одесса)
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