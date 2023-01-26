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Лидер Второй лиги может подписать нападающего любительского клуба

Вторая лига
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Коллектив из Бузовой интересуется 20-летним игроком

Лидер Второй лиги может подписать нападающего любительского клуба

Фото - instagram.com/nyva_buzova

Новина українською

"Нива" Бузова интересуется 20-летним нападающим любительского клуба "Центр спорта Фаворит" Максимом Евпаком. Об этом сообщает Sport Arena.

Напомним, что по итогам осенней части сезона коллектив по Бузовой стал лидером Второй лиги. Подопечные Карпенко имеют в своем активе 27 очков. "Нива" проиграла лишь одну игру – запорожскому "Металлургу" в последнем матче 2022 года. Для "Нивы" это дебютный сезон в профессионалах.

Сейчас бузовчане начали подготовку к весенней части сезона. "Нива" играет на Мемориале Макарова.

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В статье: Нива (Бузовая)
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Источник:
Sport Arena

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