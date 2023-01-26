Клуб Второй лиги получил нового главного тренера

Второлиговая "Чайка" объявила о назначении Сергея Сизихина новым главным тренером команды. На этой должности он сменил Дениса Хомутова, уволенного в ноябре 2022 года.

О деталях соглашения со специалистом неизвестно.

Ранее 42-летний тренер работал старшим тренером во второй команде "Гелиоса". В апреле-июле 2015 года он исполнял обязанности главного тренера харьковского клуба, с июля того же года – главный тренер команды. В сезоне 2015/16 под его руководством команда вышла в 1/8 финала Кубка Украины. В августе 2018 года возглавлял любительский клуб "Универ-Динамо".

Напомним, "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) завершила осеннюю часть сезона на третьем месте в таблице Второй лиги.