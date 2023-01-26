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Клуб Второй лиги получил нового главного тренера
Руководство "Чайки" определилось
Фото: із відкритих джерел
Второлиговая "Чайка" объявила о назначении Сергея Сизихина новым главным тренером команды. На этой должности он сменил Дениса Хомутова, уволенного в ноябре 2022 года.
О деталях соглашения со специалистом неизвестно.
Ранее 42-летний тренер работал старшим тренером во второй команде "Гелиоса". В апреле-июле 2015 года он исполнял обязанности главного тренера харьковского клуба, с июля того же года – главный тренер команды. В сезоне 2015/16 под его руководством команда вышла в 1/8 финала Кубка Украины. В августе 2018 года возглавлял любительский клуб "Универ-Динамо".
Напомним, "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) завершила осеннюю часть сезона на третьем месте в таблице Второй лиги.
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