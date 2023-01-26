  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Клуб Второй лиги получил нового главного тренера
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Второй лиги получил нового главного тренера

Вторая лига
(1 голосов)

Руководство "Чайки" определилось

Клуб Второй лиги получил нового главного тренера

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Второлиговая "Чайка" объявила о назначении Сергея Сизихина новым главным тренером команды. На этой должности он сменил Дениса Хомутова, уволенного в ноябре 2022 года.

О деталях соглашения со специалистом неизвестно.

Ранее 42-летний тренер работал старшим тренером во второй команде "Гелиоса". В апреле-июле 2015 года он исполнял обязанности главного тренера харьковского клуба, с июля того же года – главный тренер команды. В сезоне 2015/16 под его руководством команда вышла в 1/8 финала Кубка Украины. В августе 2018 года возглавлял любительский клуб "Универ-Динамо".

Напомним, "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) завершила осеннюю часть сезона на третьем месте в таблице Второй лиги.

По теме
yellow-arrow
Трое игроков покинули Чайку. Все зимние трансферы Второй лиги
yellow-arrow
Лидер Второй лиги может подписать нападающего любительского клуба
yellow-arrow
Харьковский ОККО и Рубикон подписали договор о сотрудничестве
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Сергей Сизихин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде