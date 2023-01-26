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Новый главный тренер Чайки рассказал о целях и задачах команды на сезон

Вторая лига
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Чайка идет на 3-м месте в турнирной таблице

Новый главный тренер Чайки рассказал о целях и задачах команды на сезон

instagram.com/sc.chayka

Новина українською

Новый главный тренер второлиговской "Чайки" Сергей Сизихин рассказал о целях и задачах, которые будут ставиться перед командой во второй части сезона.

— Сергей Валерьевич, приветствуем Вас в клубе! Как прошло знакомство с командой?

— Амбициозный клуб, отличный коллектив, хороший и комфортный для работы микроклимат, потому все хорошо! Сразу приступим к тренировкам, а в процессе начнем знакомиться с каждым поближе!

—Какие первоочередные задачи поставлены?

—Подготовка к сезону, комплектация команды и удачное выступление в чемпионате.

—Первый круг чемпионата очертил лидерские позиции почти наверняка. Кого видите потенциальными соперниками?

— Все, без исключения, команды – наши потенциальные соперники в борьбе за призовые места. Каждого мы обязаны уважать, а на каждую игру выходить сконцентрированными и действовать на максимум!

— Ожидать ли дальнейшие кадровые изменения в команде?

—Команда практически укомплектована, однако планируем определенное усиление. Нам нужна конкуренция на каждой позиции. Ротация возможна, все это зависит от игроков: тренировочный процесс и контрольные матчи позволят нам составить полную, вариативную картину.

— Чем заинтригуете болельщиков перед вторым кругом?

— Уверен, каждый болельщик будет искренне рад, увидев в главной команде воспитанников своих академий. Некоторые молодые ребята уже тренируются с нами и довольно неплохо себя проявляют.

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Сергей Сизихин
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Источник:
СК Чайка

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