Хуст обыграл любителей. Таблица спаррингов клубов Второй лиги

В третьем по статусу профессиональном дивизионе в этом сезоне всего десять команд. Впрочем, им подготовка к возобновлению соревнований все равно необходима. Одесские "фармацевты" по традиции почти не делают паузы и зимой принимают участие в чемпионате города, а некоторые планируют выйти из отпуска только в феврале. Но, несмотря на все, мы следим за каждой командой и вносим их результаты зимних контрольных матчей в специальную таблицу ниже.

Напомним, что также на нашем сайте есть Таблица спаррингов клубов УПЛ и Таблица спаррингов клубов Первой лиги .