Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлург-2 остановился в шаге от победы в Кубке Пожечевского. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
Следим за подготовкой в трясине украинского футбола
Фото: ФК Металург
В третьем по статусу профессиональном дивизионе в этом сезоне всего десять команд. Впрочем, им подготовка к возобновлению соревнований все равно необходима. Одесские "фармацевты" по традиции почти не делают паузы и зимой принимают участие в чемпионате города, а некоторые планируют выйти из отпуска только в феврале. Но, несмотря на все, мы следим за каждой командой и вносим их результаты зимних контрольных матчей в специальную таблицу ниже.
Напомним, что также на нашем сайте есть
Популярное сейчас
- Ротань возглавил сборную, Шахтер разбил Минай, Рух вылетел из еврокубков. Главные новости за 28 февраля
- Про Ингулец тоже есть. Александр Поворознюк продолжает перепевать мотивы Круга. ВИДЕО
- Леднев и Шапаренко восстанавливаются в бельгийском Антверпене
- Кубок Англии. Де Дзерби выводит Брайтон в четвертьфинал, вылет Лестера, очередной гол Соломона
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом