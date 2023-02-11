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Победы Бузовой и Винницы в Зимнем кубке ПФЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
Следим за подготовкой в трясине украинского футбола
Фото: ФК Нива Бузова
В третьем по статусу профессиональном дивизионе в этом сезоне всего десять команд. Впрочем, им подготовка к возобновлению соревнований все равно необходима. Одесские "фармацевты" по традиции почти не делают паузы и зимой принимают участие в чемпионате города, а некоторые планируют выйти из отпуска только в феврале. Но, несмотря на все, мы следим за каждой командой и вносим их результаты зимних контрольных матчей в специальную таблицу ниже.
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