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Реал Фарма и Бузовая уже в работе. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
Следим за подготовкой в трясине украинского футбола
Фото: ФК Нива Бузова / Автор - невідомий
В третьем по статусу профессиональном дивизионе в этом сезоне всего десять команд. Впрочем, им подготовка к возобновлению соревнований все равно необходима. Одесские "фармацевты" по традиции почти не делают паузы и зимой принимают участие в чемпионате города, а некоторые планируют выйти из отпуска только в феврале. Но, несмотря на все, мы следим за каждой командой и вносим их результаты зимних контрольных матчей в специальную таблицу ниже.
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