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Винницкая Нива минимально уступает представителю УПЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги

Вторая лига
(3 голосов)

Следим за подготовкой в трясине украинского футбола

Винницкая Нива минимально уступает представителю УПЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською

В третьем по статусу профессиональном дивизионе в этом сезоне всего десять команд. Впрочем, им подготовка к возобновлению соревнований все равно необходима. Одесские "фармацевты" по традиции почти не делают паузы и зимой принимают участие в чемпионате города, а некоторые планируют выйти из отпуска только в феврале. Но, несмотря на все, мы следим за каждой командой и вносим их результаты зимних контрольных матчей в специальную таблицу ниже.

Напомним, что также на нашем сайте есть Таблица спаррингов клубов УПЛ и Таблица спаррингов клубов Первой лиги.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Рубикон (Киев) Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) ФК Хуст Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
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