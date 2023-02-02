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Лидер Второй лиги может подписать полузащитника Динамо U-19

Вторая лига
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Хавбек играл за клуб в матчах Мемориала Макарова

Лидер Второй лиги может подписать полузащитника Динамо U-19

Фото: fcdynamo.com

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Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Дмитрий Мельниченко может перейти в "Ниву" Бузовая, сообщает Sport Arena.

18-летний игрок находится на просмотре в клубе Второй лиги. Он даже сыграл за команду в матчах Мемориала Макарова. В финале турнира на счету Мельниченко голевой пас.

"Нива" Бузовая выиграла Мемориал Макарова. В финале турнира коллектив обыграл участника чемпионата Украины среди любителей - "Штурм" Иванков (2:1).

Напомним, на зимний перерыв "Нива" Бузовая ушла лидером Второй лиги, набрав 27 очков в 10 турах.

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В статье: Динамо U19 (Киев) Нива (Бузовая)
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Источник:
Sport Arena

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