Лидер Второй лиги может подписать полузащитника Динамо U-19

Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Дмитрий Мельниченко может перейти в "Ниву" Бузовая, сообщает Sport Arena.

18-летний игрок находится на просмотре в клубе Второй лиги. Он даже сыграл за команду в матчах Мемориала Макарова. В финале турнира на счету Мельниченко голевой пас.

"Нива" Бузовая выиграла Мемориал Макарова. В финале турнира коллектив обыграл участника чемпионата Украины среди любителей - "Штурм" Иванков (2:1).

Напомним, на зимний перерыв "Нива" Бузовая ушла лидером Второй лиги, набрав 27 очков в 10 турах.