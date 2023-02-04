Рубикон объединился с ОККО, новый тренер Чайки. Чем жили клубы Второй лиги в январе

Рассказываем все самые интересные новости января из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить.

"Рубикон"

Существенные изменения в начале года произошли у аутсайдера Второй лиги. Любительский "ОККО" из Харькова и киевский "Рубикон" подписали договор о сотрудничестве. Объединенная команда продолжит выступление в чемпионате Второй лиги под названием "Рубикон/ОККО". Напомним, что киевляне в первой части сезона набрали всего четыре очка в десяти матчах.

Обновленная команда выступала в Мемориале Макарова (три победы в четырех матчах). "Рубикон/ОККО" уступил только финалисту соревнований "Штурму" - 0:1. Что касается трансферов, то уже известно, что в новой команде продолжат свои выступления игроки "ОККО": Бобков, Ворона, Зазовский, Любарский, Повод, Покотило, Шмыга, Журавлев, Манько, Мельничук, Подиско, Потапенко, Потоцкий, Шевченко, Шулик, Яковлев, Поперека, Сидоренко, Литовченко.

"Кремень-2"

Футболисты "Кремня" продолжают готовиться к весенней части сезона. Команда уже успела сыграть один контрольный матч – ничья 2:2 с "Александрией" U-19. За "Кремень-2" забивали игроки, которые находятся на просмотре. Пока что трансферы клуб не объявлял.

"Металлург-2"

В середине января футболисты запорожского клуба вышли из отпуска. Традиционно игроки сначала прошли медобследование, после чего началась полноценная работа. Втягивающий сбор продолжался до начала февраля. "Металлург-2" сейчас участвует в традиционном турнире Виктора Пожечевского. Команда уже успела сыграть одну игру – победа над "Ворсклой" U-19. Забивали Близнец (дубль) и Даглас.

"Васт"

С 1 февраля николаевцы начали второй этап подготовки к возобновлению чемпионата. Первый сбор длился с 16 по 28 января. В настоящее время на просмотре в клубе находятся ряд потенциальных новичков: Гезело, Лавриенко, Лесунов, Нечосов, Бедрак, Короед, Постульга, Близно, Бутфинский, Гарнага и Гайваненко. О дальнейших планах сборов пока не сообщалось. Первый спарринг клуб сыграет 11 февраля.

"Хуст"

В конце января игроки "Хуста" вышли из отпуска. Покинули коллектив Лесунов и Нечосов, которые весной будут играть за "Васт". Напомним, что первую часть сезона "горожане" завершили на 6 месте.

"Звягель"

Команда выйдет из отпуска 20 февраля. Первый сбор "Звягель" проведет в родном городе, а затем планируется сбор на западе страны. Новых трансферов на январь у "Звягеля" не было. Есть договоренность с некоторыми игроками, но их фамилии клуб пока не сообщает.

"Нива" Винница

Винницкий коллектив начал подготовку к весенней части сезона. Тренировочный сбор начался в родном городе. Как рассказал пресс-службе клуба играющий президент Артур Загорулько, в работе принимают участие 7-8 потенциальных новичков. "Нива" намерена усилить все игровые позиции. Клуб прекратил сотрудничество с Гавриком, Билыком и Бедраком. Уже 5 февраля "Нива" матчем против "ОККО" начнет свои выступления в Зимнем Кубке ПФЛ.

"Чайка"

Руководство клуба определилось с новым тренерским штабом. "Чайку" возглавил 42-летний Сергей Сизихин. Напомним, что первую часть сезона команда завершила на третьем месте. Известно, что присоединился к "Чайке" Тищенко, а покинули команду Янковский, Шишкин и Козий. Напомним, что коллектив из Петропавловской-Борщаговки примет участие в Зимнем Кубке ПФЛ. В первом туре "Чайка" будет играть против "Левого Берега".

"Реал Фарма"

Основной этап подготовки начался 23 января. Команда уже успела сыграть семь матчей в зимнем первенстве Одесской области. "Реал Фарма" из семи матчей выиграла четыре, а еще три завершила вничью. Трансферных новостей пока нет. Ранее сообщалось, что новичков клуб приглашать не планирует.

"Нива" Бузова

Лидер Второй лиги успешно начал 2023 год. Коллектив из Бузовой впервые в своей истории выиграл Мемориал Макарова. В финале "Нива" в серии пенальти обыграла "Штурм" - 3:2. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Отметим голкипера Литвиненко, отразившего три пенальти, а точку в игре поставил Захаревич. Известно, что присоединился к команде нападающий Евпак. Уже 5 февраля "Нива" матчем против "Дружбы" стартует на Зимнем Кубке ПФЛ.